Basket : le BesAC victorieux contre Metz

Nationale 1 - Phase 1 - Match 21



Quelle superbe semaine ! Une victoire à domicile mardi contre Fos/Mer, l'un des cadors du championnat pour recharger les batteries de la confiance. Une autre victoire vendredi à Metz dans un match qu'il fallait impérativement gagner contre une équipe directement concurrente dans la perspective de la quête du maintien en Phase 2.

Contrat rempli en attendant d'autres missions auxquelles le BesAC devra encore répondre positivement, à commencer vendredi prochain contre Saint-Vallier.

Face à une formation messine privée de Turner, son leader d'attaque alors que le BesAC avait du laisser son meneur Idrissa Pouye blessé au repos, la formation bisontine avait entamé ce match tambour battant, signant d'entrée un 16-0 avec beaucoup de fluidité.

Mais la vie sur le parquet messin allait vite prendre une autre tournure, le BesAC subissant à son tour un 11-0. On entrait dès lors dans le véritable match. Metz perturbait le jeu bisontin et parvenait même à prendre la tête au scoring (32-31, 17e). Une prise de pouvoir très vite contestée et interrompue par le BesAC qui rétablissait la situation pour virer en tête à la mi-temps (43-37).

Dans la continuité, au retour des vestiaires, le BesAC amplifiait son avance jusqu'à la porter à 12 points au terme du 3e quart-temps, et même à 17 longueurs (72-55) à 5 minutes du coup de sifflet final.

Mais, contrairement aux apparences induites par le delta au tableau d'affichage, le BesAC n'allait pas finir ce match dans la plus totale sérénité. En effet, Metz jetait toutes ses forces dans la bataille, grignotait point par point pour revenir à 6 longueurs (72-66, 39e). Il restait une minute à jouer que le BesAC abordait avec sang froid pour conclure par quatre lancers réussis sans trembler par Hugo Cluysen et Augustinas Venckus, les deux meilleurs marqueurs bisontins vendredi soir (19 et 16 pts).

Saint-Vallier dans le viseur



De quoi provoquer la joie de Calvin Jubenot, de ses coéquipiers et des quelques supporters qui avaient fait le déplacement, tandis que l'ambiance dans la salle messine virait à l'aigre, une partie du public réclamant haut et fort la démission du coach local Alexandre Palfroy.

Laurent KJeesftra, lui, appréciait à sa juste valeur cette victoire acquise de haute lutte en Lorraine : " Mission accomplie. On l'a fait avec sérieux. Il fallait impérativement gagner pour se donner une victoire de plus à notre futur compteur en Phase 2. On l'a fait, je suis satisfait. Dommage qu'on perde encore trop de balles. Neuf par mi-temps, c'est trop ! Malgré tout, le delta de l'évaluation collective (92-63) montre notre domination sur ce match. Maintenant, on va préparer la suite ".

La suite, c'est donc l'accueil de Saint-Vallier vendredi aux Montboucons.

En attendant, l'équipe médicale va tout faire pour remettre sur pied Idrissa Pouye et l'ailier suédois David Hook, mal remis du traitement particulier dont il avait été victime le 16 janvier dernier à Loon Plage.

(Communiqué)