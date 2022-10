BesanÃ§on : la grande braderie d'automne a dÃ©butÃ© !

Organisée par l’Union des commerçants de Besançon, la grande braderie d’automne s’est installée dès ce matin du vendredi 14 octobre à 9h et sera présente dans les rues du centre-ville bisontin jusqu’au samedi 15 octobre.

Malgré un temps plutôt maussade, les Bisontins étaient déjà bien présents ce matin dans les rues de Besançon à la recherche de bonnes affaires lors de la braderie d’automne.

Plus de 200 commerçants présents

En tout, ce sont plus de 200 commerçants sédentaires et non sédentaires qui proposent une grande variété de produits.

La braderie s’étend dans tout le centre-ville et plus précisément dans : la Grande Rue, la rue des Granges, la rue Moncey, la rue de la République, la rue Bersot, la rue Pasteur, la rue d’Anvers, la rue Morand, la place du 8 Septembre et la place Pasteur.

Infos +