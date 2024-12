Biathlon : Quentin Fillon-Maillet et les Bleus remportent le relais à Hochfilzen

Le Carrefour des formations, rendez-vous essentiel pour tous les acteurs du handball, fait son grand retour les 4 et 5 janvier 2025 au palais des Sports de Besançon. Durant ces deux jours dédiés au handball et à l’apprentissage, éducateurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants se réuniront pour parler formation en alliant partage et convivialité.