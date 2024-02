Bourgogne Franche-Comté : 14 hôtels entre dans le Guide Europe 2024 du groupe Logis Hôtel

Le groupe Logis Hôtels est le premier collectif de restaurateurs-hôteliers en Europe avec pour objectif principal de soutenir les acteurs locaux. Il se dit engagé pour défendre une hôtellerie ”plus responsable et dé-standardisée qui valorise les savoir-faire locaux, déploie de nouveaux services et investit dans la formation et le développement des compétences pour répondre aux envies et besoins des clients". Avec un porte-feuille de six marques (Singuliers Hôtels, Demeures & Chateaux, Logis Hôtels Cit’Hotel, Urban Style et Auberge de pays), le groupe représente plus de 2.000 établissements répartis dans neuf pays.

Dans son Guide Europe 2024, une centaine de nouveaux établissements ont rejoint la liste dont 14 en Bourgogne Franche-Comté :

Doubs, Logis Hôtels l'Atelier de Donat à Malbuisson (25)

Doubs, Logis Hôtels les Perce-Neige à Bonnetage (25)

Jura, Logis Hôtels l'Edgar à Port Lesney (39)

Jura, Logis Hôtels Restaurant le Saint Augustin à Saint Amour (39)

Haute Saône, Logis Hôtels Auberge de la Terrasse à Villersexel (70)

Saône et Loire, Logis Hôtels la Fleur de Lys à Cormatin (71)

Saône et Loire, Logis Hôtels Le Dracy Hôtel à Dracy Le Fort (71)

Saône et Loire, Demeures & Châteaux Hôtel de Greuze à Tournus (71)

Saône et Loire, Cit'Hôtel Escatel à Macon (71)

Côte d'Or, Logis Hôtels Darcy Dijon Centre à Dijon (21)

Côte d'Or, Logis Hôtels Ici m'aime à Rouvray (21)

Côte d'Or, Logis Hôtels Parc Adelie à Montagny Les Beaune (21)

Yonne, Logis Hôtels le Paris Nice à Joigny (89)

Yonne, Logis Hôtels le Soleil d'Or à Montigny la Resle (89)

Le Guide Europe recense 2.000 adresses dans huit pays dont la France, l’Italie, l’Espagne, Andorre, l’Allemagne et la Belgique.