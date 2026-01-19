Budget 2026 : Laurent Croizier appelle le Premier ministre à "poser un acte d’autorité"

Le député du Doubs demande à Sébastien Lecornu de "poser un acte d’autorité afin de doter la France d’un budget", dans un communiqué ce 19 janvier 2026.

Selon Laurent Croizier, "l’obstruction du RN et de LFI a assez duré". Le député déplore "des débats budgétaires s’enlisent’; "des milliers d’amendements déposés sans cohérence", "une avalanche de taxes et d’impôts" et "des incidents de séance à répétition" "La France Insoumise et le Rassemblement National sont des artisans du chaos", écrit-il.

Pour le député, le texte issu de ces dérives "est désormais invotable", "inapplicable et dangereux pour le pays". Il menace, selon lui, "la stabilité économique, le pouvoir d’achat des Français et compromet la trajectoire de redressement des finances publiques".

C’est pourquoi, il appelle Sébastien Lecornu à "poseur acte d’autorité ", car adopter un budget, c’est "financer nos écoles" et "nos hôpitaux", "garantir la sécurité des Français", "soutenir nos entreprises, nos associations, nos agriculteurs, notre industrie et nos collectivités" et "assurer la continuité de nos services publics et donner à la Nation les moyens d’affronter les défis qui l’attendent", tient-il à souligner.