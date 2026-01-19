Lundi 19 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
DOUBS (25)
Politique

Budget 2026 : Laurent Croizier appelle le Premier ministre à "poser un acte d’autorité"

Publié le 19/01/2026 - 16:32
Mis à jour le 19/01/2026 - 16:32

Le député du Doubs demande à Sébastien Lecornu de "poser un acte d’autorité afin de doter la France d’un budget", dans un communiqué ce 19 janvier 2026.

Laurent Croizier © Hélène Loget
Laurent Croizier © Hélène Loget

Selon Laurent Croizier, "l’obstruction du RN et de LFI a assez duré". Le député déplore "des débats budgétaires s’enlisent’; "des milliers d’amendements déposés sans cohérence", "une avalanche de taxes et d’impôts" et "des incidents de séance à répétition" "La France Insoumise et le Rassemblement National sont des artisans du chaos", écrit-il.

Pour le député, le texte issu de ces dérives "est désormais invotable", "inapplicable et dangereux pour le pays". Il menace, selon lui, "la stabilité économique, le pouvoir d’achat des Français et compromet la trajectoire de redressement des finances publiques".

C’est pourquoi, il appelle Sébastien Lecornu à "poseur acte d’autorité ", car adopter un budget, c’est "financer nos écoles" et "nos hôpitaux", "garantir la sécurité des Français", "soutenir nos entreprises, nos associations, nos agriculteurs, notre industrie et nos collectivités" et "assurer la continuité de nos services publics et donner à la Nation les moyens d’affronter les défis qui l’attendent", tient-il à souligner.

laurent croizier sébastien lecornu

Publié le 19 janvier à 16h32 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Franche-Comté
Politique Société

Comprendre et suivre l’extrême droite en Franche-Comté : lancement de l’Obex FC à Besançon

L’Observatoire de l’extrême droite en Franche-Comté (Obex FC) a été présenté officiellement vendredi 16 janvier 2026 à la presse, puis au public lors d’une conférence organisée le soir même salle David à Besançon. Cette plateforme régionale se donne pour objectif de documenter, analyser et rendre accessibles les phénomènes liés à l’extrême droite en Franche-Comté. L’Obex FC est porté par trois fondateurs, membres de l’association Comité pour Clément : "Toufik de Planoise", journaliste, "Walden", militant anti-extrême droite, et "Yoann Muson", universitaire.

extrême-droite féminisme néonazi obex franche-comté observatoire observatoire de l'extrême-droite de Franche-Comté religion
Publié le 19 janvier à 12h00 par Alexane
France
Nature Politique

Loup : la hausse des tirs autorisés relance la controverse entre État et scientifiques

Plusieurs organisations de protection de la nature réunies au sein du Groupe national Loup ont publié un communiqué mardi 13 janvier 2026 critiquant l’annonce du gouvernement visant à relever le plafond annuel de destruction des loups. Cette prise de position intervient alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a évoqué, parmi d’autres mesures, une hausse du taux maximal de tirs autorisés contre l’espèce.

agriculture annie genevard attaque décès défense élevage loup mouton
Publié le 14 janvier à 09h35 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : quand Séverine Véziès parodie Ludovic Fagaut sur les réseaux sociaux…

Depuis le lancement de sa campagne municipale, Ludovic Fagaut, candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. On l’y voit parcourir différents quartiers de la ville, exposer sa vision et critiquer la situation actuelle. Ce format très reconnaissable a récemment été repris et détourné par Séverine Véziès, candidate de La France insoumise, dans une vidéo lundi 12 janvier 2026 consacrée à la neige, à un tire-fesses jusqu'à la gare et des pingouins à la Citadelle...

la france insoumise les républicains ludovic fagaut municipale 2026 municipale besançon réseaux sociaux séverine véziès vidéo
Publié le 13 janvier à 08h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Sondage – Comptez-vous aller voter aux élections municipales 2026 ?

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les alliances se sont resserrées et la campagne commence bel et bien à l’approche du premier tour… Reste encore à avoir les programmes complets des candidats.. Et vous ? Comptez-vous aller voter aux prochaines élections municipales ? C’est notre sondage de la semaine.

élection municipale municipale 2026
Publié le 17 janvier à 10h16 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique

Élections municipales 2026 : dépôt des listes en préfecture au plus tard le 26 février

Dans le cadre des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026, la préfecture du Doubs rappelle que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le premier tour est fixée au jeudi 26 février 2026. Dans le Doubs, cette échéance est définie par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2025, qui précise les dates et modalités des déclarations de candidatures dans le département.

élection municipale municipale 2026 préfecture préfet du doubs
Publié le 11 janvier à 17h55 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach évoque une alliance entre Fagaut et le RN au second tour

Dans un communiqué du 10 janvier 2026, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, expose une stratégie mettant en avant l’hypothèse d’un rapprochement entre Ludovic Fagaut et le Rassemblement national dans le cas où Anne Vignot s'allierait avec La France insoumise au second tour.

anne vignot jean-philippe allenbach ludovic fagaut municipale 2026 rassemblement national
Publié le 11 janvier à 16h21 par Alexane
JURA (39)
Politique

Le ministre de la Transition écologique en déplacement dans le Jura le 12 janvier

Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, se rendra dans le Jura le lundi 12 janvier 2026. Ce déplacement est consacré à la mise en œuvre des politiques publiques de transition écologique dans les territoires, notamment à travers les dispositifs du Fonds vert et du Fonds chaleur.

budget gouvernement ministre transition écologique visite ministérielle
Publié le 11 janvier à 08h30 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 3.79
nuageux
le 19/01 à 18h00
Vent
0.92 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
97 %
 