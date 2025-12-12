Vendredi 12 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

Cas groupés de légionellose à Port-sur-Saône : une source possible de contamination identifiée

Publié le 12/12/2025 - 08:30
Mis à jour le 11/12/2025 - 17:07

Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations après l’identification d’une source possible de contamination liée à un épisode de légionellose ayant touché Port-sur-Saône entre août et septembre derniers, apprend-on dans un communiqué de l'ARS Bourgogne Franche-Comté ce jeudi 11 décembre.

© Pexles/Photo de Nithin
© Pexles/Photo de Nithin

Entre le 13 août et le 27 septembre, ”7 cas de légionellose avaient été diagnostiqués chez des personnes résidant ou ayant fréquenté un même quartier de Port-sur-Saône, deux décès étant malheureusement à déplorer”.

Depuis cette date, ”les services de l’Etat ont réalisé un grand nombre d’investigations environnementales et épidémiologiques pour tenter de déterminer les causes et circonstances exactes de ces contaminations”.

Une souche commune identifiée

Les analyses menées par les autorités sanitaires ont permis de détecter une souche commune de légionelle. ”Une souche commune de légionelle a été retrouvée dans des prélèvements cliniques de patients et dans une station d’épuration industrielle située sur le territoire de la commune”, précise le communiqué.

Ces résultats ont été confirmés fin novembre par le Centre national de référence des légionelles à Lyon, ”après des analyses approfondies”, et ont orienté de nouvelles investigations sur le site, en particulier au niveau d’un bassin d’aération.

La station d’épuration industrielle concernée ”n’est pas en lien avec le réseau d’eau communal”, dont les eaux sont traitées dans une autre installation où ”les investigations n’ont pas révélé de présence de légionelle”.

Mesures imposées à l’industriel

À la suite d’une inspection menée conjointement par l’ARS et la DREAL le 26 novembre, ”un arrêté préfectoral daté du 9 décembre 2025 prescrit à l’industriel des mesures conservatoires de réduction de la dispersion d’aérosols au-dessus du bassin d’aération et le renforcement du suivi de l’installation par des analyses hebdomadaires”.

Par ailleurs, ”des mesures de renforcement de la surveillance d’autres installations, notamment la tour aéroréfrigérante, ont également été imposées”, même si ”l’ensemble des résultats de suivi de la surveillance de la tour aéroréfrigérante du site industriel n’a pas mis en évidence de non-conformités”.

Des investigations complémentaires restent en cours, mais ”depuis le 27 septembre, aucun nouveau cas de légionellose, en lien avec cet épisode n’a été déclaré à l’agence régionale de santé”.

Différences entre stations urbaines et industrielles

Les stations d’épuration urbaines, qui collectent les eaux domestiques et celles issues des activités économiques locales, ”ne sont pas considérées comme des installations à risque” précise l'ARS BFC, la température de l’eau y étant généralement comprise entre 10 et 20?°C, alors que les légionelles se développent entre 23?°C et 45?°C.

En revanche, certaines installations industrielles, traitant des volumes importants d’effluents, peuvent présenter ”certaines conditions — notamment une température plus élevée et une richesse en nutriments — [qui] peuvent créer un milieu propice au développement des légionelles”, indique l'Agence. La réglementation n’impose toutefois pas de suivi systématique des légionelles par les exploitants.

Allez + loin

ars bourgogne franche-comté légionellose maladie

Publié le 12 décembre à 08h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

Cas groupés de légionellose à Port-sur-Saône : une source possible de contamination identifiée

Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations après l’identification d’une source possible de contamination liée à un épisode de légionellose ayant touché Port-sur-Saône entre août et septembre derniers, apprend-on dans un communiqué de l'ARS Bourgogne Franche-Comté ce jeudi 11 décembre.

ars bourgogne franche-comté légionellose maladie
Publié le 12 décembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Santé

Objectif fêtes : se préparer sans stress et arriver à Noël sans redouter la dinde

Conseils nutrition • Les fêtes de fin d'année sont rarement l'occasion rêvée pour garder la ligne. Mais notre diététicienne Valentine Caput vous livre quelques conseils pour aborder les fêtes de fin d'année avec sérénité en mettant en place de bonnes habitudes. 

alimentation diététicienne fêtes de fin d'année valentine caput
Publié le 8 décembre à 12h00 par VALENTINE CAPUT • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Téléthon : Plus de 990.000€ récoltés en Bourgogne-Franche-Comté

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées dimanche 7 décembre 2025 sur un compteur de 83 504 259 euros récoltés partout en France. En Bourgogne-Franche-Comté, le montant de la collecte s’élève à 990.125 €. C’est dans le département du Doubs que les donateurs se sont montrés les plus généreux.

collecte dons téléthon
Publié le 8 décembre à 10h38 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

La campagne de vaccination HPV et méningites est relancée dans les collèges de Bourgogne-Franche-Comté

La campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) et les méningites est relancée en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la troisième année consécutive, elle se déploie dans plus de 330 collèges de la région. Au total, près de 100.000 élèves de 5e, 4e et 3e peuvent se faire vacciner au sein de leurs établissements.

académie de besançon académie de dijon ars bourgogne franche-comté collège méningite papillomavirus vaccin
Publié le 4 décembre à 10h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

Jusqu'au 29 décembre 2025, Harmonie Mutuelle et Écouter Voir lancent la 5e édition de l'Harmonie mutuelle Friday, leur campagne de collecte et de reconditionnement de montures de lunettes. L'initiative franchit un cap en ouvrant le dispositif cette année aux attelles et aux orthèses afin d'alimenter de nouvelles filères françaises de reconditionnement.

harmonie mutuelle lunette reconditionné
Publié le 3 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Santé

Le Centre de santé sexuelle de Besançon, un lieu où “on veille sur la vie” selon Christine Bouquin

À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), le Département du Doubs a inauguré mardi 2 décembre 2025 les locaux du Centre de santé sexuelle et de la PMI installés désormais au 23 rue Charles Nodier à Besançon. 

centre de santé sexuelle christine bouquin département du doubs Protection maternelle et infantile
Publié le 6 décembre à 16h18 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Formations dentaires en Bourgogne Franche-Comté : l’ARS annonce un soutient supplémentaire de 3,8 millions d’euros

Quatre ans, quasiment jour pour jour, après l’annonce de la création d’une formation en Bourgogne-Franche-Comté, l’institut universitaire de soins dentaires (IUSD) du CHU de Dijon est inauguré ce 1er décembre 2025. A cette occasion, l’Agence régionale de santé a annoncé un soutien supplémentaire de 3,8 millions d’euros pour l’ensemble de la formation en odontologie, à l’échelle régionale.

ars bourgogne franche-comté formation soins dentaires
Publié le 2 décembre à 16h00 par Hélène L.
Besançon
Santé

Le groupe Urolib célèbre 10 ans d’innovation dans le traitement focal du cancer de la prostate

À l’occasion de Movember, le groupe Urolib – premier acteur d’urologie en Bourgogne-Franche-Comté, réunissant 10 urologues associés – a célébré le 26 novembre dernier les 10 ans d’utilisation du traitement focal par ultrasons Focal One à la Clinique Saint-Vincent (ELSAN).

cancer de la prostate clinique saint-vincent santé urologie
Publié le 1 décembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s’arrêter là…

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

Abéo chu de besançon crédit agricole franche-Comté micronora phisalix
Publié le 30 novembre à 18h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Sondage

 5.67
nuageux
le 12/12 à 09h00
Vent
1.16 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
90 %
 