CHU de Besançon : l’imagerie à la pointe des technologies avec le renouvellement de l’IRM 3T... C'est quoi ?

Le plateau technique d’imagerie du CHU est composé de deux IRM : une IRM 1,5 Tesla et une IRM 3 Tesla. Pour maintenir son haut niveau de performance, le CHU vient de renouveler son IRM 3T avec le choix d’un appareil de toute dernière génération disposant de technologies innovantes dans la technique d’imagerie, la rapidité des examens et le diagnostic. Le premier patient a été accueilli lundi 12 septembre 2022.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) utilise des champs magnétiques et des ondes radiofréquences afin d’obtenir des images en trois dimensions du corps humain. "Elle permet d’explorer pratiquement tous les organes et ce de manière indolore, non ionisante et sans effet nocif attendu", explique le CHU. "Le principe de l'IRM est ainsi basé sur les propriétés magnétiques d’un atome, l’hydrogène, que l’on retrouve dans les tissus du corps humain. Avec l’utilisation d’aimants puissants, les protons des atomes d’hydrogène sont stimulés puis mis en résonance grâce à une excitation par un champ magnétique. Tesla est l’unité de densité du champ magnétique."

L’aimant du nouvel appareil 3T est directement dérivé des aimants à très hauts champs et propose une homogénéité de grande qualité, même à grand champ de vue. Une cage de Faraday entoure la salle d’IRM afin de protéger le champ magnétique des interférences extérieures.

"Cette nouvelle IRM permet de réaliser des images précises en très haute définition et de réduire jusqu’à 50% le temps d’acquisition, diminuant ainsi la durée des examens", précise l'établissement. "Ces examens plus rapides sont combinés à un diagnostic très fiable, au service d’une prise en charge personnalisée et de qualité du patient."

Vers "plus de confort et de détente" pour le patient

Passer un examen d’IRM peut être une source d’inquiétude et d’anxiété : afin d’améliorer le confort du patient, l’environnement de la salle a été entièrement repensé avec des murs colorés, un éclairage soigné et un plafond lumineux.

De plus, l’IRM est associée à un dispositif sensoriel et personnalisable permettant au patient de visionner une vidéo pendant toute la durée de l’examen. Le CHU précise que "ce dispositif sera rapidement proposé et représentera un immense plus pour la détente du patient et la qualité de sa prise en charge. Un casque atténuant les bruits est d’ores et déjà opérationnel."

Au-delà des avantages inhérents à cette IRM facilitant le déroulement de l’examen, ce nouvel équipement optimise également l’activité des manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM) grâce à une table d’examen mobile avec système d’assistance motorisé et une porte pneumatique fonctionnant sans effort ni frottement. "La forte implication des MERM du service de radiologie pour appréhender rapidement cette machine est à souligner", conclut le CHU de Besançon.