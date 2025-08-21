Cinéma en plein air à la Citadelle : un film de cape et d’épée ce jeudi soir

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 21 août 2025, le film programmé est L’homme au masque de fer de Randall Wallace, avec Leonardo Dicaprio et Jeremy Irons.

1660 : Les célèbres mousquetaires, jadis unis par l’honneur et l’amitié, se sont désormais séparés. Athos a choisi de se retirer sur ses terres, consacrant son temps à l’éducation de son fils, Raoul. Aramis, quant à lui, a embrassé une carrière militaire en devenant général des jésuites, tandis que Porthos attend patiemment l’occasion de reprendre les armes.

Seul d’Artagnan demeure fidèle au roi, qui l’a élevé au rang de capitaine des mousquetaires. Cependant, le destin s’apprête à les rassembler à nouveau, mais pas sans conséquences tragiques. Le roi, tombé amoureux de la fiancée de Raoul, s’efforce d’éliminer son rival en l’envoyant au front, le condamnant ainsi à une mort certaine. Athos, bouleversé par la situation, jure de venger son fils.

Infos pratiques

Ce soir, le film proposé est destiné à un public à partir de 12 ans. Il est indispensable de réserver, soit via la billetterie en ligne avant 19h, soit sur place à partir de 20h, dans la limite des places disponibles. Les billets sont au prix de 5€.

Pour accéder au site, il est conseillé de prendre la ligne Citadelle de bus Ginko ou de venir à pied. Les PMR sont invités à contacter le site par mail (contact@citadelle.besançon.fr) pour organiser leur arrivée sur le site. En cas de pluie, l’événement sera annulé ou reporté.

Il est possible d’apporter un pique-nique sur place, vin et bière autorisées, mais pas de l’alcool fort. Un vendeur de glaces est sur place. L’accès sera fermé à partir de 21h45, même avec un billet. La séance débute 30 min après le coucher du soleil.

Il reste quelques heures pour prendre son billet ! Billetterie de la Citadelle