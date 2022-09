Connaissez-vous le Yogapilates à Besançon ?

Pour être en forme dès la rentrée, Lou Boillon, coach sportive à Besançon, propose des cours de Yogapilates, une gym mêlant à la fois les postures des deux disciplines et leurs bienfaits sur le corps et l’esprit.

Yoga ou Pilates ? Lou Boillon, ancienne danseuse classique devenue coach sportive en 2005, propose un cours où il n’est plus nécessaire de choisir. Le Yogapilates est un cours dynamique combinant des postures de yoga et des exercices de Pilates. L’objectif est de réaliser une série de mouvements rythmés par la respiration et permet de travailler le renforcement des muscles profonds et l’endurance. Le Yogapilates permet également d’améliorer la souplesse et la mobilité du corps.

"Se maintenir en forme ne doit pas être une punition, pour moi, faire des exercices doit être un plaisir et même si au final quelques courbatures se font sentir, les bienfaits que procure un corps en bonne santé valent la peine de se donner du mal", explique la coach.

Des gyms "douces"

En complément, Lou Boillon propose d’autres gyms dites "douces" telles que la barre au sol, le Feldenkrais, le ballon suisse, la marche nordique ou encore les abdos sans risque. Elle est également spécialisée autour des enjeux du périnée dans la pratique sportive et plus largement dans la vue des femmes que ce soit lors d’une grossesse, de l’accouchement, du postpartum ou encore de la ménopause.

