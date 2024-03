Création de Elles @ Besançon, par et pour les femmes

Un modèle qui a fait ses preuves

Depuis un an, la photographe Marie Piot rassemble des femmes entrepreneures pour des ateliers, des temps d'échange et de réseautage ou encore des sessions de brainstorming ou coworking. Avec plus de 700 abonnées sur les réseaux sociaux et une trentaine de participantes régulières, Marie Piot a estimé qu'il était temps d'officialiser ce réseau. Et c'est à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 08 mars prochain, que l'association Elles @ Besançon sera créée.

« Je souhaite légitimer le tout pour que chacune se sente appartenir à une vraie entité et donne un cadre pour aller plus loin toutes ensemble. », explique Marie Piot, présidente de l'association.

La bienveillance règne et paye

Clarisse Daclin, vice-présidente de l'association et Delphine Heurtevin, secrétaire, se sont rencontrées grâce à Elles @ Besançon. ''Je me sens bien dans cette communauté. La bienveillance prime'', confie Clarisse Daclin. ''L’humain est la base de mon entreprise et c’est ce que je retrouve aussi dans Elles @ Besançon'', témoigne Delphine Heurtevin.

''Je suis ravie d’élargir mon cercle de professionnelles. C’est même bien plus que cela. Elles @ Besançon est l’une des meilleures choses qui me soient arrivées en 2023'', explique Sonia Guercif, professeur de langues, qui a pour ambition de créer une académie de plusieurs expertes en faveur du plein épanouissement des femmes.

Les activités d'Elles @ Besançon

L’adhésion à l’association est ouverte à toute entrepreneure de Besançon et environs.

''Chaque mois, il est prévu : un café ou une soirée pour réseauter, un atelier animé par une intervenante adhérente ou extérieure pour faire avancer son entreprise, un rendez-vous type mastermind pour faire le bilan du mois écoulé et bénéficier de l’intelligence collective pour répondre à des problématiques des unes et des autres, ainsi que des demi-journées de coworking.''

Prochains rendez-vous prévus :