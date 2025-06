Dans le Doubs, un protocole pour mieux accompagner les familles de victimes d’accidents mortels de la route

Un protocole départemental partenarial relatif à l’annonce des décès et à l’accompagnement des familles des victimes décédées a été signé ce 24 juin 2025 à la préfecture du Doubs. On fait le point.

Afin de formaliser une prise en charge uniforme et coordonnée, un protocole départemental relatif à l’accompagnement des familles endeuillées a été élaboré par le comité local d’aide aux victimes (CLAV). Ce dernier a été chargé de la mise en place du dispositif suite à une décision en 2023 du comité interministériel de la Sécurité Routière.

"Il s’agit d’élargir le protocole pour répondre à la problématique posée par le gouvernement. Les familles sont bien souvent les oubliés des faits divers", souligne Rémi Bastille, le préfet du Doubs, qui précise qu’un travail de fond a été mené depuis plusieurs mois afin d’identifier les points à améliorer.

Pour Paul-Edouard Lallois, procureur de Montbéliard, il convient également de rappeler les notions de bon sens à avoir face à un accident. Il indique que filmer une scène d’accident peut être un délit : "la personne ne sait pas si la victime est décédée, ne connaît pas la nature des faits et cette dernière peut être criminelle".

Ce document permet ainsi d’encadrer et de préparer l’annonce des décès aux proches et d’apporter un accompagnement global des familles, d’un point de vue juridique, administratif, psychologique… "Chacun a son rôle, sa mission, et cela sera rassurant pour les familles", précise Margaret Parietti, procureure de la République de Besançon par intérim.

Le mot de l’association France Victimes