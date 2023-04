Dans son dernier livre, l'auteure franc-comtoise Audrey Demesy allie romance et développement personnel

Raconter la scène rock qui a été si riche à Besançon entre les années 70 et 2000, il fallait le faire. Eh bien quelqu’un s’en est chargé en écrivant 440 pages d'un livre intitulé Rock the Citadelle (Médiapop éditions): c’est Sam Guillerand. Soutenu et co-financé par La Rodia, cet ouvrage sera publié le 22 avril 2023. À cette occasion et pour fêter sa sortie, une soirée se tiendra à la smac en compagnie de l’auteur… Interview.