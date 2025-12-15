Lundi 15 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

Déjà connu des services de police, il est interpellé pour trafic de stupéfiants à Planoise

Publié le 15/12/2025 - 17:09
Mis à jour le 15/12/2025 - 16:41

Un individu défavorablement connu des services de police a été interpellé dans l’après-midi du 12 décembre 2025 dans le quartier de Planoise à Besançon pour trafic de stupéfiants. 

En surveillance d’un point de deal rue Léonard de Vinci, les policiers ont constaté la présence vers 14h d’un individu "très défavorablement connu du service". Celui-ci venait de dissimuler un sachet contenant des stupéfiants derrière un volet avant de prendre rapidement la fuite en trottinette. 

Les stupéfiants ont été appréhendés par les policiers et remis au groupe d’appui judiciaire. Les tests et la pesée des produits ont révélé la présence de 200 g de résine de cannabis, de 12 g d’herbe de cannabis et de 20 g de cocaïne. 

La brigade sécurisée et de terrain est ensuite retournée sur les lieux et a constaté la présence du mis en cause, qui a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue. 

Lors de son audition, l’homme n’a pas reconnu les faits. Ses deux téléphones ont été placés sous scellés. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement prévu en mars 2026. D’ici là, l’homme est dans l’interdiction de paraître au niveau de la place de l’Europe, de sortir de son domicile entre 19h et 7h du matin et de détenir une arme. 

Publié le 15 décembre à 17h09
Faits Divers

