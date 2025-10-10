Des horloges ”un peu partout” dans le centre-ville de Besançon : une habitante cherche 1500 signatures pour son projet

Parmi les propositions sélectionnées par la Ville de Besançon dans le cadre de la troisième saison du Budget participatif, figure une idée originale portée par une habitante récemment installée à Besançon, Jilyan F.. Originaire de Provence, cette résidente souhaite installer des horloges ”un peu partout dans le centre-ville” afin de renforcer le charme et l’identité horlogère de la cité comtoise.

Très attachée à sa ville d’adoption, qu’elle décrit comme ”la plus charmante de France”, Jilyan F. souligne que Besançon est connue pour son horlogerie et qu’un tel aménagement permettrait de ”joindre l’utile à l’agréable”.

Selon sa proposition, les horloges pourraient être récentes ou d’époque, installées à différents points du centre historique. Elle évoque également la possibilité ”d’ajouter des Tic-tac devant le musée du Temps ou de faire sonner davantage les cloches”, pour valoriser le patrimoine sonore local.

Cette idée fait partie des projets présélectionnés par la Ville pour être soumis au vote des habitants. Dans le cadre du Budget participatif, les Bisontin(e)s sont invité(e)s à soutenir les initiatives citoyennes qu’ils souhaitent voir réalisées. Les votes pour cette proposition sont ouverts jusqu’en mars 2026, et 1.500 signatures sont nécessaires pour que la proposition soit définitivement retenue.

Pour voter : atelierscitoyens.besancon.fr

Infos +

Le Budget participatif de Besançon, lancé en 2018, permet chaque année aux habitants de proposer et de choisir des projets visant à améliorer le cadre de vie local. La démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la participation citoyenne et de favoriser les initiatives venues du terrain.