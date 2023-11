Disparition inquiétante à Besançon : la famille de Nassim lance un appel à témoins

Lorsqu’il a quitté le domicile familial dans le quartier Montrapon, à 20h00, Nassim était en colère suite à une dispute avec ses parents. Son frère, Bilel, lui a alors dit de partir. ”Je pensais qu’il irait chez des amis et qu’il reviendrait le lendemain matin pour s’excuser, mais on ne l’a jamais revu”, rapporte-t-il. Le jeune homme est alors parti de chez lui sans téléphone ni argent.

Nassim portait un gilet à capuche gris clair et un bas de survêtement gris clair. Il a les cheveux bruns et les yeux marron. Il est de corpulence svelte et mesure 1m80.

Bilel précise que Nassim souffre de dépression : ”il était en parfaite santé, mais depuis un an il ne va pas bien, il a de la peine, il n’arrive pas à s’en sortir, il a besoin d’une aide psychiatrique." Et dajouter : "j’ai retourné toute la ville, je suis allé partout, dans tous les quartiers, j’ai appelé la police, l’hôpital Minjoz, l’hôpital psychiatrique, j’ai tout fait, on n'a rien aucune trace, je crains le pire”, désespère Bilel.

Si vous avez aperçu Nassim ou si vous avez des informations qui pourrait aider sa famille et les forces de l'ordre à le retrouver, appelez le 06 15 75 12 54 (frère de Nassim) et/ou le 17 (commissariat de police).