Disparition inquiétante d’un jeune majeur à Besançon

APPEL À TÉMOINS • La police de Besançon a diffusé ce mardi 19 août 2025 un avis de disparition concernant un jeune majeur de 19 ans nommé Nauman Irshad.

D’origine pakistanaise, le jeune homme a disparu le 12 août 2025 entre 9h30 et 12h30 de son foyer situé dans le quartier des Clairs Soleils à Besançon.

D’après la police, l’intéressé a quitté son domicile sans avoir prévenu ses proches et en n’emportant ni sa carte bleue, ni son téléphone. Il n’a également pas donné de nouvelles de lui depuis la date de sa disparition.

Selon les forces de l’ordre, il n’a aucun antécédent suicidaire et n’a jamais commis de fugue par le passé. Le jeune homme est de type oriental, âgé de 19 ans et mesure 1,70 mètre. Il est de forte corpulence avec les cheveux noirs, coupés court et coiffés en banane.

Les personnes ayant des informations qui permettraient de retrouver ou de localiser Nauman Irshad sont priées de contacter les enquêteurs du SLPJ au 06 34 44 36 45.