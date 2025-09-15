Lundi 15 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Elle prêtait son appartement pour stocker de la drogue au centre-ville de Besançon

Publié le 15/09/2025 - 15:33
Mis à jour le 15/09/2025 - 12:43

Les policiers ont découvert un appartement servant au trafic de drogue jeudi 11 septembre 2025 rue Renan à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Après avoir mis en place une surveillance, les policiers ont constaté la présence d’un individu immobile en bas d’escaliers. Un autre homme lui a remis un sachet en échange d’un billet de banque puis est reparti. La même opération s’est déroulée quelques minutes plus tard avec un autre client, mais toujours le même vendeur. Les policiers ont suivi discrètement le vendeur qui s’est engouffré dans un hall situé rue Renan.

Un chien de recherche de produits stupéfiants dépêché

Après avoir reçu l’avis du magistrat de permanence, un chien spécialisé dans la détection de stupéfiant a été diligenté sur les lieux. Ce dernier a marqué une porte et les policiers sont entrés dans l’appartement en faisant usage d’un bélier.

L’appartement était vide d’occupants. Néanmoins, une forte odeur de stupéfiant émanait de ce dernier et les policiers ont constaté la présence de quelques savonnettes de résine à même le sol.

Une jeune femme âgée de 18 ans s’est ensuite présenté aux agents en expliquant être la locataire. Elle a été interpellée et placée en garde à vue.

La perquisition de l’appartement a permis de découvrir de nombreux sachets vides contenant des résidus de poudre blanche venant d’être jetés dans la cuvette des toilettes. Des savonnettes de résine de cannabis (700 g) ainsi que quelques sachets pouvant contenir de l’héroïne (3 g) ont également été trouvés ainsi que du matériel de confection (ainsi que pour le pesage).

La jeune femme a reconnu mettre son appartement à disposition d’un trafic de stupéfiants contre rémunération. Elle sera présentée le 24 juin 2026 devant le tribunal de Besançon.

police

Publié le 15 septembre à 15h33 par Hélène L.
Besançon
