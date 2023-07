Elle se fait voler son sac à main dans le bar The Green Man à Besançon

C’est au moment de régler la note que la victime a constaté qu’elle ne possédait plus son sac à main. Au même moment, le gérant du bar The Green Man lui a indiqué avoir évincé deux individus de sa terrasse. Sans attendre, la victime de 38 ans a porté plainte au commissariat de police.

Deux jeunes de 17 et 18 ans

Grâce aux caméras, les deux mis en cause ont pu être retrouvés dans la soirée, retrouvés au centre-ville de Besançon. Après avoir été identifiés en train de commettre le vol du sac à main, ils ont été interpellés et ramenés au commissariat de police. Placés en garde à vue avec notification des droits différée, ces derniers étaient âgés de 17 et 18 ans et présentaient des signes de l’ivresse.