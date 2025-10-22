Energie : une mobilisation à Besançon ce jeudi pour la baisse de la TVA

Le syndicat CGT appelle à un rassemblement ce jeudi 23 octobre 2025 à 10h00 place de la Révolution à Besançon et rappelle qu’une pétition a été lancée.

"Depuis le 1er août, la TVA de vos abonnements est passée de 5,5 % à 20 %", s’insurge la CGT qui a lancé une pétition au niveau national.

Selon le syndicat, cette augmentation de la TVA est synonyme d’une baisse de 200 euros par ménage. La CGT (par le biais de cette pétition nationale) lance une pétition auprès de tous les usagers afin que cette disposition de loi de finance soit revue à l'Assemblée nationale pour être redébattue. Elle sera distribuée devant le marché couvert vers la place de la Révolution à Besançon à 10h00.

La CGT estime que l’Energie est un bien de première nécessité et qu’elle ne doit faire l’objet de quelques spéculations que se soient.