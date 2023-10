Sports : face à Villefranche, le FCSM peut s’en vouloir, le BesAC savoure sa victoire

À trois reprises le FCSM aura été devant au score ce vendredi face à Villefranche et s’est pourtant laissé rejoinde trois fois au score. Un nul rageant pour les hommes d’Oswald Tanchot qui avaient pourtant montré un jeu séduisant tout au long de la rencontre. La faute en partie à (encore) un trop grand nombre d’occasions non concrétisées et à une défense beaucoup trop laxiste.