Festival international de musique de Besançon : la billetterie ouverte tout l'été...

Si la billetterie éphémère installée à l'hôtel de ville de Besançon a fermé ses portes, il est cependant possible de réserver ses billets en ligne ou par courrier.

Le délai de traitement et de réponse est légèrement plus long pendant cette période estivale. En cas de difficultés, il est possible de joindre la billetterie via l'adresse dédiée : billetterie@festival-besancon. com

Les guichets réouvriront le vendredi 1er septembre au Kursaal (place Granvelle) à Besançon.