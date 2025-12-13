Samedi 13 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Faits Divers

France-Suisse : un groupe spécialisé dans les vols de véhicules et cambriolages d'armureries démantelé

Publié le 13/12/2025 - 09:09
Mis à jour le 13/12/2025 - 09:10

Huit suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une coopération judiciaire entre la France et la Suisse, qui a permis le démantèlement d'un groupe criminel spécialisé dans les vols de véhicules de luxe et les cambriolages d'armureries sur le sol helvétique.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Ces vols, commis principalement depuis 2023 au préjudice de plusieurs cantons suisses, étaient commandités par des donneurs d'ordres qui recrutaient des équipes sur les réseaux sociaux depuis leurs lieux de détention en France ou depuis d'autres pays, ont indiqué vendredi la police de Neuchâtel (ouest) et la Direction générale de la gendarmerie nationale française.

En juin 2024, les autorités suisses ont transmis à la France des renseignements issus de leurs procédures judiciaires sur une équipe de voleurs basée en France, près de la frontière suisse, déclenchant l'ouverture d'une enquête en France et la création d'une équipe commune d'enquête, avec l'appui d'Europol, d'Eurojust et de Fedpol, la police fédérale suisse.

Un réseau "structuré, hiérarchisé et dense"

Les investigations ont mis au jour un réseau "structuré, hiérarchisé et dense" composé de plusieurs donneurs d'ordres, de logisticiens et d'équipes de voleurs. Initialement actif sur des vols de deux-roues, le réseau va progressivement se tourner vers les vols de véhicules de luxe puis vers les cambriolages d'armureries.

"L'enquête diligentée permet, à ce stade, d'imputer au réseau identifié 12 faits de vols en bande organisée commis au préjudice d'armureries et 37 fais de vols en bande organisée de véhicules de luxe", a précisé la gendarmerie française.

De son côté, la police du canton de Neuchâtel a relevé "pas moins de 56 tentatives et faits avérés", précisant que les vols ou tentatives de vols d'armureries avaient eu lieu entre juillet et octobre dernier dans les cantons d'Argovie, Bâle-Campagne, Schwytz, Vaud, Valais et Zurich.

Le 9 décembre, cinq suspects, dont deux donneurs d'ordre présumés, ont été interpellés dans les départements français de l'Ain, de la Drôme, du Gard et de l'Hérault avec l'appui d'enquêteurs neuchâtelois dépêchés sur place. Trois autres individus avaient été interpellés auparavant, a précisé la gendarmerie française.

A ce stade, parmi les huit personnes interpellées, sept sont mises en examen, et cinq placées en détention provisoire par un juge français, a ajouté la gendarmerie.

L'enquête se poursuit sous la direction du juge d'instruction de Bourg-en-Bresse, en lien avec Europol, précisent les deux sources.

(Source AFP)

enquête police vol

Publié le 13 décembre à 09h09 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Travaux d’intérêt général non exécutés : un jeune homme interpellé à Besançon

Le 10 décembre 2025, vers 17 heures, un équipage de la Brigade anticriminalité en patrouille a procédé à l’interpellation d’un individu recherché par l’autorité judiciaire. Les policiers ont croisé l’homme rue d’Anvers, à Besançon, et ont immédiatement reconnu qu’il faisait l’objet d’un signalement.

police tig travaux d'interet general
Publié le 12 décembre à 14h00 par Alexane
Novillars
Faits Divers Sport

Violences et insultes racistes lors d’un match à Novillars : des associations pointent un silence préoccupant

Selon un communiqué du 11 décembre 2025, des faits graves se sont déroulés le 8 novembre 2025 lors d’un match U18 opposant les équipes de Planoise et de Roche-lez-Beauprè, à Novillars. Des associations affirment qu’après la mi-temps, “l'entraîneur et le juge de touche de Roche-lez-Beauprè, déjà connus pour leurs passifs, ont alors multiplié les provocations”.

Publié le 11 décembre à 16h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby

Sondage

 3.46
peu nuageux
le 13/12 à 09h00
Vent
0.09 m/s
Pression
1029 hPa
Humidité
92 %
 