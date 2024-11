Le dérèglement climatique a profondément affecté la cartographie du risque hivernal du département. Celle-ci a évolué de façon significative et donc contraint le Département du Doubs à s’adapter et revoir l’ensemble de son plan d’organisation de viabilité hivernale qui n’avait plus été modifié depuis six ans. Celui-ci nous a été présenté le 8 novembre 2024 lors d’une conférence de presse du Département.