Handball : Ilona Di Rocco, première recrue de l’ESBF pour les deux prochaines saisons 

Originaire de Champagne Ardenne et de Troyes plus précisément, la futur arrière gauche a commencé le handball très jeune dans un petit club de sa ville où elle y a grandit jusqu’à ses 15 ans. Pour poursuivre sa formation, elle a rejoint le pôle espoirs du Grand Est et le centre de formation de Metz Handball.

À la sortie du centre de formation, elle a signé son premier contrat professionnel avec Metz Handball et a été prêtée à la JDA Dijon. À l’issue de sa saison de prêt, elle est restée sous contrat avec Dijon. juniors. Ilona se décrit comme une joueuse combative, qui tir de loin et à mi-distance : le tout en suspension. Elle aime le jeu en lecture et est plutôt altruiste.

"Je suis très heureux de la venue d’Ilona parce que c’est une joueuse que je suis depuis un moment et que je trouve très complète. Elle joue des deux côtés du terrain et c’est important, une très bonne défenseur avec une capacité à courir rapidement vers l’avant. Pour le plan offensif, elle va nous apporter du danger de loin et j’aime beaucoup sa façon de jouer collectivement avec une très belle qualité de passes. Elle a envie de passer des cap et de progresser et ça correspond bien à Besançon", indique Jérôme Delarue, entraîneur à l’ESBF.

(Communiqué)