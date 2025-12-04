Jeudi 4 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

Il dérobe des bouteilles de vin et de la vaisselle en entrant à l’arrière d’un restaurant à Besançon

Publié le 04/12/2025 - 17:34
Mis à jour le 04/12/2025 - 17:35

Les faits se sont produits mardi 2 décembre 2025 peu avant 22h00 rue dans un restaurant rue Battant à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Un restaurateur a sollicité la police après avoir appréhendé, avec l'aide de clients, un individu ayant dérobé dans son restaurant des bouteilles de vin, des couverts, des bougies, en entrant par l'arrière de l'établissement.

Remarqué, il aurait cassé un magnum et tenté de prendre la fuite par la force. Il a été interpellé par un équipage BAC. L'individu a été placé en garde à vue.

Auditionné, il a reconnu les faits de vol, mais pas les violences volontaires, expliquant toutefois qu’il s’était débattu au moment de son arrestation.

Libéré à l'issue de l'enquête, il sera présenté au tribunal le 18 juin 2026.

police

Publié le 4 décembre à 17h34 par Hélène L.
Faits Divers

Besançon
Faits Divers

De faux policiers volent l’arme d’une ancienne licenciée de tir à Besançon

Suite à une cyberattaque survenue le 23 octobre dernier au sein de la la Fédération française de tir (FFTir), des malfrats ont récupéré les données personnels notamment les adresses postales des licenciés ayant des armes a feu. Les 13 novembre et 2 décembre 2025, de faux policiers se sont rendus au domicile de ces derniers. Un appel à la vigilance est lancé…

fraude police
Publié le 3 décembre à 18h00 par Hélène L.

