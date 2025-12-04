Il dérobe des bouteilles de vin et de la vaisselle en entrant à l’arrière d’un restaurant à Besançon

Un restaurateur a sollicité la police après avoir appréhendé, avec l'aide de clients, un individu ayant dérobé dans son restaurant des bouteilles de vin, des couverts, des bougies, en entrant par l'arrière de l'établissement.
Remarqué, il aurait cassé un magnum et tenté de prendre la fuite par la force. Il a été interpellé par un équipage BAC. L'individu a été placé en garde à vue.
Auditionné, il a reconnu les faits de vol, mais pas les violences volontaires, expliquant toutefois qu’il s’était débattu au moment de son arrestation.
Libéré à l'issue de l'enquête, il sera présenté au tribunal le 18 juin 2026.