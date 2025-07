Il finit en garde à vue après avoir donné des coups-de-poing à son chien

Les services de police ont reçu plusieurs coups de fil et ont dépêché une équipe afin de se rendre près de la rue de Belfort. Lors de ces appels, les témoins ont expliqué avoir vu un homme maltraiter son malinois muselé en lui donnant des coups de pied et de poing. Selon eux, il l’a également levé au moyen de sa laisse ce qui a étranglé le chien

À leur arrivée, les agents se sont retrouvés face à un homme torse-nu et en état d'ivresse manifeste. Son chien se trouvait dans l'appartement muselé et apeuré. L'homme de 38 ans a été interpellé. L'animal était pris en charge par la fourrière animale. L’auteur ivre, avait plus de 2 g d’alcool par litre de sang.

Il a été placé en garde à vue et entendu après complet dégrisement. Il n’a pas reconnu les faits même s’il a reconnu qu’il s’agissait bien de son chien. Il a aussi précisé de plus se rappeler du déroulement de la soirée. Il sera présenté au délégué du procureur le 15 octobre 2025 dans le cadre d’une ordonnance pénale.

L'individu écope de 120 jours amende de 3 euros ainsi que de la confiscation du chien et l’interdiction de détenir un animal pendant 10 ans.