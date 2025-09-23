Il insulte et menace un contrôleur Ginko à Besançon

Une homme de 46 ans a été interpellé le 19 septembre 2025 vers 13h10 au niveau de l’arrêt de tramway Cusenier à Besançon.

La brigade de sécurisation des transports en commun était en opération de contrôle avec les agents Kéolis lorsque l’un de ces derniers a été pris à partie par un individu qui l'insultait et le menaçait. Lors de la palpation, une bombe lacrymogène a été retrouvée sur lui. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Lors de son audition, le suspect n’a pas reconnu les faits d’outrage, ni les menaces, mais a reconnu le port de la bombe lacrymogène.

À la fin de sa garde à vue, il s’est vu notifier une ordonnance pénale pour le 14 janvier 2026.