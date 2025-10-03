Il voit les policiers et jette des pochons de cocaïne

Les forces de l’ordre ont interpellé un homme de 19 ans le 30 septembre 2025 vers 17h30 au parking d’Ile de France à Planoise.

Une patrouille motocycliste a remarqué qu’une voiture avait sa plaque avant endommagée. Le conducteur s’est engagé sur le parking et a prestement ouvert la porte puis a tenté de descendre du véhicule, tout en se délestant d’un sachet transparent contenant plusieurs pochons de poudre blanche.

Le conducteur et le passager ont été contrôlés par les effectifs de police. Les policiers ont récupéré le sachet contenant la poudre blanche. Ils ont été interpellés et conduits au service sans incident. Ils ont été placés en garde à vue.

La fouille du véhicule a permis de découvrir la somme de 140 euros. La fouille du passager a permis la découverte de 210 euros. Auditionnés à nouveau, ils ont nié participer au trafic de stupéfiants.

Le conducteur a été condamné cinq mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt immédiat à la maison d'arrêt de Besançon.