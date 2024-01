Il y a 350 ans, 95 Francs-Comtois ont été brûlés vifs à Arcey alors qu’il résistaient à Louis XIV

Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté ainsi que plusieurs membres du conseil d’administration se rendront ce lundi 8 janvier à Arcey, dans le Doubs, pour déposer des fleurs devant l’église à l’occasion du 350ème anniversaire de ce jour funeste pendant lequel 94 de ses habitants qui s’opposaient à la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV et qui s’étaient réfugiés dans le clocher du village y furent brulés vifs par les troupes royales.

Démarche également motivée par "la nécessité de rappeler aux Francs-Comtois, qui pour la plupart malheureusement l’ignorent, ce que fut l’histoire de leur région. Et donc de leur faire connaître les nombreux massacres de populations civiles commis par les troupes royales à l’occasion de l'annexion par la force de la Franche-Comté au royaume de France", souligne le président du MFC, "événement certes du passé mais aussi des plus actuels si on en juge par ce qui se passe aujourd’hui dans le monde."