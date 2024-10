Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un feu de bâtiment agricole dans un centre équestre. À l'arrivée des secours, le bâtiment de 100 m2 qui abritant des graminées et 7 chevaux était totalement embrasé. Les chevaux ont pu être évacué et mis en sécurité. Ils sont sains et saufs.

Le feu a été éteint avec quatre lances à incendie. Enedis, la gendarmerie nationale, et le maire de la commune étaient sur les lieux.