BesanÃ§on
Faits Divers

InsultÃ©e et victime d'une tentative de vol, elle reÃ§oit un caillou au niveau du cou

PubliÃ© le 28/08/2025 - 15:29
Sorti de garde Ã  vue ce mercredi 27 aoÃ»t 2025, un homme de 54 ans avait Ã©tÃ© interpellÃ© pour tentative de vol, dÃ©gradation et violence avec arme sur une gÃ©rante de magasin. Les faits se sont dÃ©roulÃ©s quelques semaines auparavant, Ã  BesanÃ§on...

© HÃ©lÃ¨ne Loget
© HÃ©lÃ¨ne Loget

Le lundi 11 aoÃ»t 2025, une patrouille de police s'est rendue dans le magasin Netto, situÃ© 5 place des Justices Ã  BesanÃ§on, pour un individu auteur de violences avec arme.

Ce jour-lÃ , la gÃ©rante du magasin a signalÃ© aux autoritÃ©s avoir Ã©tÃ© insultÃ©e par un individu auteur dâ€™une tentative de vol quelques jours plus tÃ´t, le 6 aoÃ»t 2025.

La gÃ©rante a indiquÃ© aux forces de l'ordre avoir reÃ§u un caillou au niveau du cou. Le bardage du magasin prÃ©sentait Ã©galement deux impacts laissÃ©s par des projectiles : au total, lâ€™individu a lancÃ© au moins quatre cailloux.

Un individu dÃ©jÃ  connu des services de police

Suite Ã  une analyse vidÃ©o et Ã  plusieurs auditions, les autoritÃ©s ont pu identifier un individu qui Ã©tait dÃ©jÃ  connu des services de police.

L'individu en question, un homme Ã¢gÃ© de 54 ans, a Ã©tÃ© convoquÃ© par les forces de l'ordre et placÃ© en garde Ã  vue. Entendu par les policiers, il n'a pas reconnu la tentative de vol. En ce qui concerne les violences, il a dÃ©clarÃ© "avoir reÃ§u un seau dâ€™eau" et "fait semblant de jeter des cailloux" tout en reconnaissant avoir jetÃ© deux petites pierres. Une interruption temporaire de travail de deux jours a Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©e par lâ€™institut mÃ©dico-lÃ©gal pour la gÃ©rante du magasin.

Sorti de garde Ã  vue au matin du 27 aoÃ»t 2025, l'homme s'est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) pour le 12 mars 2026.

PubliÃ© le 28 aout Ã  15h29 par Eddy R.
