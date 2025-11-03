Ivre, il passe à toute allure devant des policiers qui faisaient le plein dans une station-service

Les faits se sont produits le samedi 1er novembre 2025 vers 1h20 du matin au niveau du Boulevard Léon Blum à Besançon.

En patrouille, des policiers se sont arrêtés pour faire le plein d’essence dans une station-service et ont constaté qu’un véhicule circulait sur le boulevard à très vive allure. Ils ont rapidement décidé de contrôler ce dernier en actionnant les signaux sonores et lumineux. Le conducteur, âgé de 35 ans, a alors accéléré sa vitesse et a fini par s’arrêter à un feu tricolore.

Contrôlé, il s’est avéré positif à l'alcoolémie (1,74 g d’alcool par litre de sang) et conduisait malgré une suspension de son permis.

Il a été ramené au poste de police et placé en garde à vue. Il sera présenté le 19 février 2026 devant le tribunal de Besançon.