Jacques Vuillemin : "Avons nous retenu les leçons de l' Histoire ?

Suite à la internationale et à la veille du 11 novembre 2025, Jacques Vuillemin, ancien adjoint au maire à Besançon et écrivain, tient à partager un de ses textes en indiquant que "la guerre n'est pas un projet" pose la question : "Avons nous retenu les leçons de l' Histoire ?"

Texte intégral de Jacques Vuillemin

"11 NOVEMBRE : Avons nous retenu les leçons de l' Histoire ?

Commémorer , c'est se souvenir ensemble, c'est puiser dans les épreuves du passé la force d'affronter les défis de demain . La célébration du 11 Novembre est riche d'enseignements pour l'état du monde d'aujourd'hui.

1914 : L' Europe règne sur le monde.

1918 : Après 4 années d'une guerre horrible et des millions de morts l'Histoire présente la note.

Le même cri jaillit de millions de poitrines :" Plus jamais ça"

La SDN tente de répondre à cet appel de l'humanité.

Mais le monde remet ça en pire 20 ans plus tard.

Une nouvelle guerre, des millions de morts et la bombe atomique en plus.

L’ONU voit le jour, avec le conseil de sécurité , embryon d'un pouvoir exécutif planétaire.

80 ans après la fin de la guerre, les membres permanents du conseil de sécurité sont toujours les vainqueurs de 1945.

Le droit du plus fort s'impose à la raison du plus faible.

Le droit international est piétiné partout.

L' Homme est-il capable de comprendre et de retenir les leçons de l'Histoire ?

Il est permis d'en douter quand on observe que la dette inquiète davantage les responsables politiques que la guerre et que l'Europe fondée pour la paix et la réconciliation entre les peuples, prépare la guerre.

La guerre n'est pas un projet.

Le monde a plus que jamais besoin de visionnaires de la paix".

(Communiqué de Jacques Vuillemin)