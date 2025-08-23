Samedi 23 Août 2025
Besançon
actualité

Jeu-concours Haute Foire de Pontarlier : découvrez les résultats

Publié le 23/08/2025 - 08:45
Mis à jour le 22/08/2025 - 17:05

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec la Haute Foire de Pontarlier.

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier, qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2025 à l'Espace René Pourny.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Qu'est-ce qui fait la renommée de la Haute Foire de Pontarlier, organisée tous les deux ans ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Céline CUENOT
  • Christelle CHATELAIN
  • Eric TISSOT
  • Pierre BOUVERET
  • Adeline HAESSY
  • Franck THOMAS
  • Pascale BARTHELET
  • Geoffroy HOLESCH
  • Delphine JACQUET
  • Mickael CHARDON

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun ses deux entrées.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

actualité

Besançon
