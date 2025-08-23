Jeu-concours Haute Foire de Pontarlier : découvrez les résultats

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier, qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2025 à l'Espace René Pourny.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Qu'est-ce qui fait la renommée de la Haute Foire de Pontarlier, organisée tous les deux ans ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est :
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
- Céline CUENOT
- Christelle CHATELAIN
- Eric TISSOT
- Pierre BOUVERET
- Adeline HAESSY
- Franck THOMAS
- Pascale BARTHELET
- Geoffroy HOLESCH
- Delphine JACQUET
- Mickael CHARDON
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun ses deux entrées.
À bientôt pour de nouveaux jeux !