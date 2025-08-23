Jeu-concours Haute Foire de Pontarlier : découvrez les résultats

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec la Haute Foire de Pontarlier.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier, qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2025 à l'Espace René Pourny.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Qu'est-ce qui fait la renommée de la Haute Foire de Pontarlier, organisée tous les deux ans ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

La présence d’entreprises locales, de produits du terroir et d’animations pour tous

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Céline CUENOT

Christelle CHATELAIN

Eric TISSOT

Pierre BOUVERET

Adeline HAESSY

Franck THOMAS

Pascale BARTHELET

Geoffroy HOLESCH

Delphine JACQUET

Mickael CHARDON

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun ses deux entrées.

À bientôt pour de nouveaux jeux !