DOUBS (25)
Social

José Aviles réélu secrétaire général de l’UD CGT du Doubs

Publié le 26/11/2025 - 11:03
Mis à jour le 26/11/2025 - 09:57

José Aviles a été réélu secrétaire général de l’UD CGT du Doubs pour la troisième fois, avec 100 % des voix portées par les congressistes. Le syndicat rappelle qu’une mobilisation est prévue le 2 décembre 2025 pour "davantage de justice sociale sur l’ensemble du territoire".

José Aviles, secrétaire général de l’UD CGT du Doubs © Hélène Loget
José Aviles, secrétaire général de l’UD CGT du Doubs © Hélène Loget

Le congrès de l’Union départementale des syndicats CGT du Doubs s’est tenu les 20 et 21 novembre 2025 à Rougemont. "Ce moment important et démocratique a permis de déterminer les orientations que prendra la CGT du Doubs pour les prochaines années", explique le syndicat.

Le document d’orientation présenté et débattu par l’ensemble des congressistes (3 fiches) a été validé par 98,44 % des syndiqués (+3 000) du département représentés par leurs délégués. Résultat du vote : 100 %. La Commission Exécutive et la Commission Financière de Contrôle ont été élues par 95,71 % des syndiqués du département représentés par leurs délégués.  Résultat du vote : 100 %.

"L’UD CGT du Doubs continuera de porter, tout au long des luttes, des revendications pour des avancées dignes pour toutes et tous. Elle luttera sans aucune complaisance contre toutes les formes de discrimination, qui se banalisent chaque jour et accentuent la fracture sociale ainsi que la haine de l’autre. Nous appelons à la mobilisation du 2 décembre pour davantage de justice sociale sur l’ensemble du territoire", conclut le syndicat CGT.

Publié le 26 novembre à 11h03 par Hélène L.
