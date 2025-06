La Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune aux orages dès demain midi

Météo France place les départements de la Haute-Saône et du Jura en vigilance jaune "orages" et la Côte-d’Or, l’Yonne, la Nièvre et la Saône-et-Loire en vigilance orange ce samedi 14 juin partir de 20h00, jusqu’au dimanche 15 juin en fin de matinée. Seuls les départements du Doubs et du territoire de Belfort n’ont pas de vigilance particulière ce jour. En revanche, tous les départements de la région seront en vigilance jaune dimanche.