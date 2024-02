La Fruitière de Suchaux, fidèle au Salon de l’agriculture depuis 20 ans

C’est tout sourire que Luc Ernst, producteur de lait, nous accueille sur le stand de la fruitière de Suchaux. Les visiteurs ne manquent pas depuis l'ouverture et la journée de lundi "a été bonne", selon lui.

À savoir, les six personnes présentes sur le stand sont toutes impliquées à la fruitière (deux producteurs de lait, deux anciens producteurs de lait et deux compagnes de producteurs). Le doyen, Louis Sauge, se rappelle des premiers salons qu’il a faits : "C’était il y a 20 ans. À l’époque, nous n’avions pas de chariots pour transporter les meules… Nous n’avions que nos bras", nous confie-t-il.

Plus d’une soixantaine de meules de Comté vendues sur le salon par la fruitière

La fruitière propose deux Comté à la dégustation, un premier de 12 mois et un second de 20 mois. Ce dernier semble d’ailleurs remporter les faveurs des visiteurs du salon international de l’agriculture, nous indique Luc. Le Morbier, lui, a deux mois.

Au total, entre 60 et 65 meules de Comté et 65 meules de Morbier sont écoulées sur le salon par la fruitière (6 meules de Comté et 6 meules de Morbier par jour). Un camion a donc été nécessaire pour transporter toute la marchandise depuis Les Fins.

Le SIA est également une belle visibilité pour la fruitière qui voit ses commandes augmenter sur internet, nous précise-t-on.