La saison hivernale commence au Grand Pontarlier : quelles sont les sites skiables ouverts ?

Depuis quelques jours la neige tombe sur le Haut-Doubs, et le domaine nordique du Grand Pontarlier est officiellement ouvert. Ses sites accueillent les skieurs et autres pratiquants de la neige sur leurs pistes fraîchement damées pour des moments de glisse, de contemplation et de plaisir hivernal à quelques minutes de Pontarlier.

Le Gounefay est le site phare du domaine avec son complexe comprenant deux salles hors-sac, un restaurant, un espace ludique avec tapis pour apprendre à skier, une toute nouvelle piste de luge et bouée, des jeux pour enfants et son réseau de pistes de ski nordique et raquettes.

Le site de la Malmaison est un site de proximité plébiscité par les habitants de Pontarlier pour démarrer le ski. Il est également très apprécié des skieurs confirmés avec sa fameuse Ronde des Fermes et sa piste éclairée. On y trouve aussi un stade ludique pour les plus petits et des pistes raquettes pour toute la famille.

Les Granges Dessus, un site hors-des-sentiers battus avec ses prairies d’altitudes et ses pré-bois. Les pistes de raquettes y sont réputées et les pistes de skis nordiques sont particulièrement appréciés des locaux également.

Détail des ouvertures :