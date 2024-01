La vignette suisse devient électronique : comment ça marche ?

Voiture, moto, remorque, caravane, camion, camping-car (jusqu’à 3,5 tonnes)… La vignette autoroutière est obligatoire quand on circule sur certaines routes suisses. Il est donc nécessaire d’acheter soit une vignette autocollante, soit une vignette électronique depuis le 1er août dernier. Elle est disponible sur via.admin.ch/shop/dashboard .

Comment fonctionne la e-vignette ?

L’acheteur peut se procurer la vignette électronique en indiquant la catégorie du véhicule, le pays d’immatriculation et la plaque de contrôle. Les données collectées sont stockées en Suisse. La validité de la vignette électronique commence dès son achat et a la même durée que la vignette autocollante (du 1er décembre de l’année précédente au 31 janvier de l’année suivante).

Contrairement à la vignette autocollante, pas de besoin de coller la vignette électronique puisqu’elle est reliée numériquement à la place d’immatriculation. Par exemple, si un automobiliste a besoin de changer le pare-brise ou de changer de voiture, la vignette ne sera pas perdue (comme la vignette papier) , il n’aura pas besoin de racheter une vignette, à condition que la plaque d’immatriculation reste la même.

Lors de l’achat de la vignette électronique en ligne, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) recommande de cocher la case ”Visible par le public”. Pourquoi ? ”Cette option est utile, notamment si vous partagez un véhicule avec plusieurs personnes ou si vous n’êtes ultérieurement plus sûr(e) d’avoir déjà acheté une vignette électronique. Seul le numéro d’immatriculation et le fait de posséder ou non la vignette électronique sont publics”, indique l’OFDF dans sa vidéo explicative.

