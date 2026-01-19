Le BesAC affronte à domicile l’équipe fosséenne des Byers

Après le déplacement vendredi à Loon Plage, voici pour ce match de la très précise moitié de saison (20e/40), la réception ce mardi 20 janvier 2026 des Byers de Fos-sur-Mer, actuels 3e au classement (14 victoires pour 5 défaites), sachant qu'ils comptent un match de moins que le leader Mulhouse.

C'est la 2e attaque du championnat, tout juste derrière Le Havre (84,1 pts de moyenne) avec un quatuor Bridgewater, Thompson, Dary-Sagne, Menuge qui totalise 61,3 pts quand, côté bisontin, le quatuor Venckus, Hook, Cluysen, Nkombou pointe son nez à 46,3 pts. Un delta qui impressionne, sachant que le meneur panaméen Bridgewater est le leader de cette attaque avec 19,7 pts par match.

Une nouvelle fois, Laurent Kleefstra a bien mesuré l'ampleur de la tâche : "C'est une équipe très physique, qui joue intense et vite. 50 % de son riche effectif a connu l'Elite 1 ou l'Elite 2. Il y a donc en plus beaucoup d'expérience ". Et d'en rajouter : "Fos, c'est très fort aussi dans l'exercice à 3 pts et très costaud au rebond offensif, 3e de la Poule dans ce secteur (12,5) ". En clair, c'est fort à tous les niveaux du jeu.

Pourtant, le BesAC, à l'aller, avait bien failli créer la surprise et avait poussé les Byers à la prolongation. Mais alors que le BesAC menait 91-92 à 6 secondes de la fin, ce diable de Bridgewater avait levé le bras pour balancer un missile de loin en pleine cible, offrant ainsi à l'ultime seconde la victoire aux Méditerranéens (94-92). Cruel !

Limiter le pourcentage de Fos à 3 pts

Depuis, Fos a changé sensiblement de configuration, avec deux joueurs ramenés à l'effectif : Burrows, le doyen (40 ans) presque une légende à Fos revenu pour donner un coup de main supplémentaire dans la peinture et l'ailier fort Menuge qui a débarqué depuis peu aussi de Division 2 espagnole. S'il en fallait, Menuge a apporté un "plus" supplémentaire dans le tir à 3 pts, ce qui fait par exemple que lors de sa large victoire (99-69) contre Charleville vendredi dernier, Fos a carburé à 50 % de réussite derrière l'arc !

Pour autant, le BesAC ne veut pas s'avouer vaincu avant de jouer ce match, espérant même répéter l'excellente performance de l'aller, victoire en plus ! Laurent Kleefstra pourra compter sur l'ensemble de son effectif, excepté Quentin Hanck dont la fin de saison parait cette fois très compromise. Quelques inquiétudes concernaient David Hook, très malmené par ses adversaires à Loon. Mais les kinés l'ont remis sur pied.

" Alors, c'est vrai, on ne gagne pas encore nos matches, mais la qualité de jeu est bel et bien là, offensivement " note Laurent Klefstra avec un certain optimisme, rappelant qu'on n'en est qu'à mi-saison et qu'il reste donc encore 20 matches au programme et de quoi se refaire une santé et une image.

" Contre les Byers de Fos, il va falloir freiner leur jeu rapide et éviter au plus les pertes de balle. Car contre ce genre d'adversaire, ça ne pardonne pas...Il va aussi falloir verrouiller le rebond et leur en laisser le moins possible sous notre panier ".

Voilà pour les consignes de coach Kleefstra. Avec l'espoir que le BesAC puisse passer des mots aux actes pour essayer de s'offrir un succès retentissant. Il l'a réussi contre Mulhouse, pourquoi pas contre Fos ?