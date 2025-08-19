Le BesAC défit Lons pour son deuxième match de préparation

Après s’être incliné d’un rien (70-71) face à Mulhouse pour son premier match de préparation, le BesAC se livrera ce mardi 19 août 2025 à un classique, voire à une tradition, en recevant Lons-le-Saunier dans le cadre de ce deuxième match de préparation au gymnase des Montboucons.

Match 2 de préparation : BesAC (N1) - AL Lons-le-Saunier (N2), mardi 19 août à 19h30 au gymnase des Montboucons de Besançon.

Pour la troupe de Laurent Kleefstra, il s'agira d'une nouvelle séance de révisions des gammes collectives apprises à l'entraînement, mais aussi de la mise en place des individualités avec pour objectif que chaque joueur trouve son rôle en fonction de ses qualités, de son potentiel et en fonction aussi de ses coéquipiers.

Le BesAC reste sur une courte défaite (71-72) contre Mulhouse, récent finaliste des play-offs de N1 et qui figure encore parmi les favoris de la division. Les Bisontins ont, contre la formation alsacienne, donné un aperçu de leur savoir-faire en défense avec la volonté de poursuivre sur cette lancée.

Mardi sera aussi l'occasion d'essayer de trouver un meilleur fonctionnement offensif, en espérant plus de réussite extérieure de la part de ses deux étrangers l'Américain Fred Thomas et le Suédois David Hook, mais aussi de s'appuyer plus en attaque sur le secteur intérieur, dans le cadre d'une bonne alternance. Avec l'occasion pour le public de découvrir les nouveaux joueurs du BesAC : outre Thomas et Hook, la jeune garde Bronner, Cagnet, Nkombou ou encore Cluysens, auteur de 23 pts contre Mulhouse jeudi dernier.

Les frères Maraux, chefs de file

Face aux Bisontins, Lons (N2) aura des atouts à faire valoir autour des deux frères Maraux, Charly et Eliot, toujours incontournables. On verra aussi à l'oeuvre avec grand plaisir un certain Henrikas Vorotnikovas, un ancien du BesAC passé ensuite par le Jura où il revient après un petit passage à Fougères.

Sous la tunique lédonienne, on suivra encore l'expérimenté intérieur Dylan Gana, référencé N1 avec 8,7 pts avec Toulouse en 24-25. Soustre, autre intérieur, débarque lui de Saint-Chamond alors que Leboeuf revient pour partager la mène avec Eliot Maraux.

À savoir aussi, Lons est dorénavant coaché par Dominique Gueret, qui pour la petite histoire, est l'oncle de Théo Maledon, le joueur de l'équipe de France. Enfin, les Lédoniens ont tout récemment battu Dadolle Dijon (75-61).