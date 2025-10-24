Vendredi 24 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Baume-les-Dames
Nature

Le centre Athénas recherche activement un troisième bébé lynx

Publié le 24/10/2025 - 15:01
Mis à jour le 24/10/2025 - 12:27

Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association lance un nouvel appel ce vendredi 24 octobre 2025 pour retrouver le dernier de la fratrie.

image provenant de la capture d'un des deux jeunes lynx par le Centre Athénas © Centre Athénas / Facebook
image provenant de la capture d'un des deux jeunes lynx par le Centre Athénas © Centre Athénas / Facebook

Il convient de signaler sa présence à l’association au numéro suivant : 06 76 78 05 83

"Grâce à des signalements, deux jeunes ont pu être capturés et sont en soins. Nous tentons toujours de sauver le troisième orphelin, aperçu par plusieurs habitants. N’hésitez pas à nous transmettre toute nouvelle information", écrit l’association dans un post sur sa page Facebook.

Pour rappel, le centre Athénas demande de ne pas intervenir soi-même mais de signaler la présence du jeune lynx s’il est aperçu. "Cela serait contre-productif de tenter de l’attraper, car ils pourraient prendre peur et fuir", nous expliquait Gilles Moyne, directeur du centre Athénas le 15 octobre dernier.

Nouveau lynx renversé dans le Doubs : le centre Athénas est à la recherche de ses petits…

Une femelle lynx a été retrouvée sans vie le 10 octobre 2025 à Baume-les-Dames. Ses petits, toujours dans la nature, sont recherchés par le centre Athénas qui incite à signaler leur présence…

Allez + loin

centre athénas lynx

Publié le 24 octobre à 15h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 18 octobre à 10h00 par Hélène L.
France
Nature

Parrainer une ruche pour sauver l’apiculture…

Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.

apiculture ruche un toit pour les abeilles
Publié le 12 octobre à 12h00 par Macommune.info

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 11.34
légère pluie
le 24/10 à 15h00
Vent
5.97 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
91 %
 