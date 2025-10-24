Le centre Athénas recherche activement un troisième bébé lynx

Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association lance un nouvel appel ce vendredi 24 octobre 2025 pour retrouver le dernier de la fratrie.

Il convient de signaler sa présence à l’association au numéro suivant : 06 76 78 05 83

"Grâce à des signalements, deux jeunes ont pu être capturés et sont en soins. Nous tentons toujours de sauver le troisième orphelin, aperçu par plusieurs habitants. N’hésitez pas à nous transmettre toute nouvelle information", écrit l’association dans un post sur sa page Facebook.

Pour rappel, le centre Athénas demande de ne pas intervenir soi-même mais de signaler la présence du jeune lynx s’il est aperçu. "Cela serait contre-productif de tenter de l’attraper, car ils pourraient prendre peur et fuir", nous expliquait Gilles Moyne, directeur du centre Athénas le 15 octobre dernier.