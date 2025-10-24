Le centre Athénas recherche activement un troisième bébé lynx

Il convient de signaler sa présence à l’association au numéro suivant : 06 76 78 05 83
"Grâce à des signalements, deux jeunes ont pu être capturés et sont en soins. Nous tentons toujours de sauver le troisième orphelin, aperçu par plusieurs habitants. N’hésitez pas à nous transmettre toute nouvelle information", écrit l’association dans un post sur sa page Facebook.
Pour rappel, le centre Athénas demande de ne pas intervenir soi-même mais de signaler la présence du jeune lynx s’il est aperçu. "Cela serait contre-productif de tenter de l’attraper, car ils pourraient prendre peur et fuir", nous expliquait Gilles Moyne, directeur du centre Athénas le 15 octobre dernier.