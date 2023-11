Le Centre de linguistique appliquée expédie les visiteurs dans le temps...

A l’occasion des 600 ans de l’université de Franche-Comté, le Centre de linguistique appliquée (CLA) organise, le 18 novembre 2023 dans ses locaux, un voyage dans le temps et propose une expérience immersive dans les salles de classe de langue de ces 60 dernières années sous forme de saynètes théâtralisées. Les participants deviendront alors les étudiants d’hier et de demain et découvriront des pratiques d’enseignement aussi insolites que novatrices.

Comment étudiions-nous les langues dans les années 1960 ? Comment l’environnement sociétal a fait évoluer les méthodes d’apprentissage ? Comment le CLA a mis en place des méthodes innovantes déclinées dans le monde entier ? Au lieu de grands discours place à l’action ! Avec le Théâtre universitaire de Franche-Comté (TUFC) et la compagnie CNEPUK, le CLA propose une reconstitution théâtralisée d’un cours typique des années 1970 à nos jours...

Depuis plus de 65 ans, Centre de linguistique appliquée (CLA) de Besançon, accueille chaque année plusieurs milliers de stagiaires en provenance de tous les horizons. Composante de l’Université de Franche-Comté, il est l'un des tout premiers centres à avoir développé un enseignement pratique des langues étrangères qui s’appuie sur des outils et des méthodes modernes : laboratoires, méthodes communicatives, auto-apprentissage. Parmi le large panel des méthodes et approches qui se sont succédées dans le temps, quatre très signifiantes ont été retenues pour l’expérimentation. Chacune d’entre elles s’insèrent dans le contexte culturel et historique de l’époque comme mai 68 par exemple.

En mode téléportation

Avant de pénétrer dans les salles où se dérouleront les saynètes théâtralisées, le public sera accueilli par des étudiants, en traversant des sas dénommés "sonomatons". Ces lieux intermédiaires sont conçus par les étudiants avec l’artiste metteuse en scène Chloé Marguerie et par Eugénie Burnier, responsable du Théâtre universitaire de Franche-Comté (TUFC). Sous forme de son et lumière, ces sas permettront une sorte de téléportation dans une autre époque. La participation du public sera interactive, il sera immergé dans l’univers des différentes époques, tel un voyage dans le temps.

Cette expérience immersive gratuite et ouverte à tous dure moins de deux heures. Pour participer, les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’une des sessions proposées le samedi 18 novembre à 14h30, 15h, 15h30 ou 16h sur le lien : bit.ly/474MXUp

Une exposition résumant les principaux temps forts de ce voyage dans le temps sera également proposée à l’issue de l’immersion dans les salles de classe.

Infos +

Depuis mai 2022, le CLA et le TUFC collaborent à la réalisation de ce projet. La compagnie CNEPUK, associée au TUFC réalise la direction artistique avec la complicité de l’équipe enseignante et administrative du CLA et la contribution de 40 étudiants volontaires. Elle a pour objectifs de "rendre accessible de manière ludique les méthodes et les approches d'enseignement à travers les 60 dernières années, de démontrer comment l'évolution de la société a impacté ces méthodes d'enseignement et d'illustrer comment l'université de Franche-Comté a su faire évoluer ses méthodes d'enseignement à travers ses 600 ans d'existence en fonction du contexte socio-économique", conclut le CLA.