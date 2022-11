Le Championnat de France de parabadminton adpaté prend place à Besançon

"Cet évènement s’inscrit dans une dynamique d’inclusion et d’ouverture à soi et aux autres" explique la FFSA. "Il s’agit ici de permettre à chacun de prendre sa place au sein du monde ordinaire et de partager ses compétences, ses capacités et ses différences."

Le Championnat de France de parabadminton adapté est une rencontre nationale regroupant plus de 150 sportifs, en situation de handicap intellectuel et psychique. Il se déroule à Besançon, et plus précisément au palais des sports, salle de compétition nationale et internationale.

"Ce Championnat de France représente une compétition majeure pour ces sportifs en quête de reconnaissance. Cet évènement permet de mettre en avant leurs capacités et de voir ces personnes en situation de handicap comme de réels sportifs à part entière." - FFSA

Il s’agit d’une compétition ouvrant la possibilité aux sportifs d’obtenir le titre de champion(ne) de France de parabadminton adapté.

Le programme :

11 novembre :

10 heures : accueil des délégations

: accueil des délégations 15 heures : début de la compétition

12 novembre :

8 heures : début de la compétition

début de la compétition 18 heures : fin de la compétition

13 novembre :