Le Doubs et le Jura passent en vigilance orange "crues"

La situation des cours d’eau

Le site vigicrues a placé la plupart des cours d'eau des deux départements en vigilance jaune notamment pour La Savoureuse, l'Allan, l'Ognon en Amon et aval de linotte, le Doubs en amont de l'Arcier et de l'Arcier à la Loue. Le loue est elle, placée en vigilance orange.

La Loue

La préfecture du Doubs a indiqué que le niveau de la Loue "repart à la hausse en cette fin de journée et se poursuivra toute la nuit. Le niveau des débordements localisés sera atteint dans la nuit et celui des débordements importants en milieu de journée mardi 14/11". Il est attendu 1.60 m à Ornans pour 23h.

Une situation que confirme le site vigicrues : Le niveau de la Loue va repartir à la hausse en fin de journée de lundi, hausse qui se poursuivra toute la nuit de lundi à mardi. Le niveau des premiers débordements et dommages localisés sera atteint dans la nuit de lundi à mardi, et les niveaux des débordements importants pourraient être atteints en milieu de journée de mardi, ce qui justifie le passage en vigilance orange de ce tronçon.

La Savoureuse

Après la stabilisation de la journée, le niveau repart rapidement à la hausse en début de soirée. Les prévisions actuelles (jusqu'à 22h) prévoient un débit aux alentours de 50 m3/ sur Vieux-Charmont à 22h.

L’Allan

Le niveau de l'Allan est attendu à la hausse demain mardi 14/11, vers 4 ou 5 h.

Ognon amont et aval linotte

Le niveau des premiers débordements localisés pourraient être atteints en fin de nuit pour le tronçon amont en dans la journée du mardi 14/11 pour le tronçon aval.

Doubs en amont de l'Arcier

Le niveau sera à la hausse cette nuit.

Doubs de l'Arcier à la Loue

Les premiers débordements localisés sont attendu à partir de la fin de nuit de lundi 13/11 à mardi 14/11. Ce tronçon est la prolongation du précédent.

Vous pouvez suivre en temps réel l’évolution des cours d’eau sur le site internet http://www.vigicrues.gouv.fr .

Situation actuelle et évolution prévue

Des pluies régulières et par moment modérées sont attendues à partir de la soirée de lundi 13/11 à mardi 14/11 et surtout en journée de mardi. Sur les plateaux jurassiens (cumuls de 20 à 30 mm, localement jusqu'à 40 voire 50 mm en 12h) et les Vosges Comtoises (cumuls de plus de 50 mm).

Ces pluies tombent dans un contexte hydrologique déjà très sensible, avec des sols saturés en eau et des rivières en crues (voir www.meteofrance.com)

Conséquences possibles :

Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement.

Conseils de comportement