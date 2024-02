Le Hot’Zone festival débarque ce été au coeur de la Haute-Saône

Niché sur les hauteurs de Bucey-lès-Gy reconnue "petite cité comtoise de caractère", le Hot’Zone Festival accueillera les festivaliers au coeur d’un site remarquable avec une vue panoramique sur les Monts de Gy.

Dans la vie, Fanny et Tristan sont frère et soeur et ont décidé de réunir leur passion sur un projet commun. Ils créent alors l’association Hot zone production dans le but de créer un nouveau festival. Un projet que le duo espère "durable". De cette collaboration est finalement né le festival Hot’Zone dont le nom fait référence à la fosse d’un concert, c’est-à-dire l’endroit où l’ambiance est généralement "la plus chaude". Mais également au département du lieu du festival, la Haute-Saône ou encore au "réchauffement climatique" d’après Fanny.

Une programmation éclectique

C’est finalement chez eux, ou en tout cas chez Tristant, à Bucey-les-Gy qu’ils ont choisi d'implanter leur premier festival. Un site "remarquable par son patrimoine et l’environnement naturel qu’il propose" nous confie Fanny. La petite cité de caractère a également la particularité de se situer "au carrefour à la fois de Besançon, Dole et Dijon" ce qui en fait pour Fanny l'emplacement idéal.

Pour sa première édition, le festival proposera une programmation éclectique qui devrait plaire au plus grand nombre sur une seule journée, le 24 août 2024. Il regroupera des groupes de musiques actuelles de Bourgogne-Franche-Comté et d’ailleurs. Parmi les locaux, on note la présence de Nadamas, Kongo Blue, Ovni et Madame M. Les organisateurs ont fait le choix de miser sur la qualité scénique en sélectionnant "des artistes qui offres des prestations live performantes et innovantes" selon Fanny.

Encadré par une trentaine de bénévoles, le festival se déroulera sur une seule journée le samedi 24 août 2024. L’équipe espère accueillir environ 1.000 personnes sur cette première édition qui, en cas de succès, ne devrait pas être la dernière.

Le programme

Kongo Blue (reggae)

Nadamas (rock festif/ska)

Telegraph (pop/rock)

Ovnis (rock/métal/électro)

Victor Sax (funky house)

Madam M (DJ set)

Infos +