Le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance jaune aux vents violents

Météo France a placé deux départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune aux vents violents ce 13 novembre 2025.

Selon les prévisionnistes, le phénomène se poursuivra jusqu’à 18h00 vendredi pour le Jura et la Saône-et-Loire.

Les rafales de vent pourront aller jusqu’à 70 km/h par endroits.

Soyez prudents

Carte Météo France