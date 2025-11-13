Le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance jaune aux vents violents

Selon les prévisionnistes, le phénomène se poursuivra jusqu’à 18h00 vendredi pour le Jura et la Saône-et-Loire.
Les rafales de vent pourront aller jusqu’à 70 km/h par endroits.
Soyez prudents
Publié le 13/11/2025 - 15:32
Mis à jour le 13/11/2025 - 15:07
Météo France a placé deux départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune aux vents violents ce 13 novembre 2025.
Un spectacle céleste exceptionnel a illuminé le ciel franc-comtois ce mercredi 12 novembre, peu avant l’aube. Entre 3 et 4 heures du matin, de somptueuses aurores boréales ont été observées depuis plusieurs communes en Franche-Comté. Et elles pourraient se reproduire dans la nuit de mercredi à jeudi...
Doubs Tourisme propose de nombreuses randonnées sur son site internet "Doubs Travel" et "Explore Doubs". Nous vous avons sélectionné une randonnée de 8,9 km à effectuer 11 novembre 2025 au départ de la maison de la réserve à Labergement-Saint-Marie (Haut-Doubs).
Les partenaires du programme Careli organisent une table ronde le jeudi 27 novembre au Laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Cet événement marque une nouvelle étape pour ce programme de recherche-action engagé depuis 2019 autour de la gestion du renard roux (Vulpes vulpes).
Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.
Ce 5 novembre 2025, il sera possible de voir une lue assez particulière dite du "Castor". Ce nom, donné par les Amérindiens à une pleine lune de novembre, est également une "super lune".
Météo France a placé le département du Doubs et du Jura en vigilance jaune "pluie-inondation" dès 21h00 ce 1er novembre 2025.
Doubs Tourisme propose de nombreuses randonnées sur son site internet "Doubs Travel" et "Explore Doubs". Nous vous avons sélectionné la randonnée de 13,3 km sur le secteur de La Longeville à effectuer ce 1er novembre 2025.
Météo France a placé les quatre départements de Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de pluie-inondation lundi 27 octobre 2025. Les départements du Doubs et du Territoire de Belfort sont également en vigilance jaune pour un risque de vent et de crues.
Après une semaine très humide, le soleil sera une nouvelle fois timide pour ce week-end des 25 et 26 octobre 2025. Si la journée de samedi promet d’être humide, dimanche en revanche, la région devrait pouvoir profiter de quelques éclaircies.
Mise à jour • Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association tentait activement de retrouver le dernier de la fratrie. Il a été retrouvé mort de faim vendredi 24 octobre 2025...
