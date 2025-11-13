Jeudi 13 Novembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance jaune aux vents violents

Publié le 13/11/2025 - 15:32
Mis à jour le 13/11/2025 - 15:07

Météo France a placé deux départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune aux vents violents ce 13 novembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les prévisionnistes, le phénomène se poursuivra jusqu’à 18h00 vendredi pour le Jura et la Saône-et-Loire.

Les rafales de vent pourront aller jusqu’à 70 km/h par endroits.

Soyez prudents

Carte Météo France

© Meteo France

Publié le 13 novembre à 15h32 par Hélène L.
