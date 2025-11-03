Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

PUBLI-INFO • Toutes les bonnes adresses se méritent. Et c’est le cas du Mistigri, installé au cœur du quartier des Chaprais à Besançon. Ce petit restaurant chaleureux perpétue depuis plus de quatre décennies une tradition bien ancrée : celle de la cuisine franc-comtoise authentique, conviviale et généreuse.

Une cuisine du terroir qui a du goût

Ici, pas de chichis : la carte rend hommage aux produits emblématiques de la région. Les incontournables saucisses de Morteau, jambon fumé, ou encore la fameuse croûte aux champignons sont servis avec le traditionnel rösti doré et croustillant, accompagnés d’une salade verte.

Cancoillotte-pommes de terre ?

Pour les amateurs de fromage, le Mistigri sert un plat auquel personne ne résiste. Imaginez un plat de pommes de terre qui fument et sur lesquelles une cancoillotte coule, recouvre les pommes de terre, s’insinue, se cache… Vous voyez le plat qui se crée, là, sous vos yeux ? Impossible de résister à un tel plat qui ne peut que réchauffer les cœurs.

Aude, depuis trois ans

Le Mistigri est une adresse que l’on se repasse d’une génération à l’autre. 40 ans de bons plats roboratifs… Pour perpétuer cette tradition, tant culinaire que familiale, tout en y apportant une petite touche personnelle, Aude a repris les rênes de cette institution bisontine depuis trois. Elle veille à ce que chacun se sente ici comme à la maison, que l’on vienne en famille, entre amis ou en amoureux.

Les douceurs pour finir en beauté

Les gourmands ne sont pas oubliés : les coupes glacées, comme la Mistigri ou la "Myrtilles", font partie des incontournables pour conclure le repas sur une note sucrée et légère. Pour celles et ceux qui ont l’esprit plus aventureux, un nougat glacé vous attend de pied fermé. Idem pour la tarte aux pommes. Enfin, il y a le « dessert du Mitigé ». Je ne vous en dis pas plus : je vous laisse aller le découvrir…

Un cadre authentique et convivial

Dans une salle joliment décorée, où le bois, les fleurs et les lumières douces créent une atmosphère cosy, on retrouve l’âme d’un restaurant de quartier où l’on aime revenir.

Une adresse où simplicité et générosité vont de pair, et où la convivialité fait partie du menu.

Infos +

Adresse : Le Mistigri, quartier des Chaprais, Besançon, 1 rue du Général Rolland

Tél. : 06 71 83 99 20

Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi et jeudi : le midi uniquement

Vendredi et samedi : midi et soir

Spécialités franc-comtoises — Cuisine maison — Ambiance familiale