Le nouveau restaurant LauMas prépare son entrée rue Charles Nodier à Besançon...

Anciennement In Situ, le nouvel établissement LauMas devrait ouvrir début septembre au 35 rue Charles Nodier à Besançon. Sous la coupe de ses deux propriétaires, Lauranne Raveneaut et Thomas Champenois, cette nouvelle enseigne devrait ravir les adeptes de la cuisine bistronomique...

Cette idylle culinaire débute par une histoire d'amour, celle de deux étudiants à Poligny, passionnés par l'hôtellerie et la restauration. Si Lauranne est à l'époque spécialisée en marketing et gestion, Thomas lui, se plaît à entreprendre les arts de la table et la cuisine. Après plusieurs expériences au sein d'établissements étoilés à Val Thorens, en Suisse, en Australie puis à Hong-Kong, l'idée de monter sa propre signature germe presque naturellement dans sa tête. Une ambition plus que partagée par sa compagne. "J'ai complètement accroché à l'idée de ce projet, nous avons tout de suite été d'accord", témoigne Lauranne, qui elle, a obtenu un master en management hôtellerie à Chambéry en passant par plusieurs noms luxueux en Suisse, en tant qu'attachée commerciale.

"Les plats seront à partager, servis au centre de la table"

En mai dernier, les deux tourtereaux reviennent sur les terres bisontines puis visitent en janvier les murs de l'ancien bar In Situ. "On a eu un vrai coup de coeur", admet-elle, originaire de Salins-les-Bains. Le 13 juillet, le couple devient propriétaire des murs et les travaux commencent. Pour eux, tout paraît limpide. Ces passionnés veulent créer un restaurant chaleureux, partagé entre une cuisine traditionnelle le midi et des plats bistronomiques le soir, portés par une touche originale. "Les plats seront à partager, servis au centre de la table. Ils seront raffinés et élégants", précise Thomas, chargé de la carte et des créations culinaires.

Un brunch buffet le dimanche midi

Au menu : produits locaux dont les recettes s'inspireront de leurs nombreux voyages. La décoration change elle aussi. L'ancien gris anthracite laissera place au marron et à la terracotta pour immerger les venus dans une ambiance presque familiale. "Nous aurons 25 places assises et 25 autres en terrasse. Nous voulons que le service soit qualitatif et que les gens s'y sentent bien", précise-t-elle. Autre point surprise : la création d'un brunch buffet le dimanche midi de 12h à 14h, proposé avec deux formules. Les amateurs de goût auront le choix entre des plats chauds, froids ou viennoiseries. S'il est encore trop tôt pour dévoiler les futurs plats, le couple s'imagine déjà dans leur nouveau berceau gastronomique.

Infos pratiques

LauMas

35 rue Charles Nodier

brunch buffet - dimanche midi (12h à 14h)

mercredi midi au samedi soir (de 12h à 13h30 et 19h à 21h) - les horaires peuvent changer