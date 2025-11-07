Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Justice

Le parquet de Besançon fait appel après la relaxe de Jean-LouisFousseret et d'Alexandra Cordier

Publié le 07/11/2025 - 14:37
Mis à jour le 07/11/2025 - 14:40

Le parquet de Besançon a annoncé, ce vendredi 7 novembre, sa décision de faire appel du jugement ayant conduit à la relaxe de l’ancien maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, et de son ex-collaboratrice, Alexandra Cordier. Tous deux étaient poursuivis pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics dans une affaire datant de 2019.

Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret © Alexane Alfaro
Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret © Alexane Alfaro

Mercredi dernier, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe des deux prévenus. Estimant cette décision contestable, le parquet a décidé d’interjeter appel de l’ensemble du jugement. Un nouveau procès se tiendra donc devant la cour d’appel.

Lors du premier procès, le ministère public avait requis à l’encontre d’Alexandra Cordier 12 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. À l’encontre de Jean-Louis Fousseret, il avait demandé huit mois de prison avec sursis, 20.000 euros d’amende et un an d’inéligibilité.

Publié le 7 novembre à 14h37 par Alexane
